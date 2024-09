VIDEO | Imetilluke maailmakuulus väliseestlane tuli kodumaale farmiloomadega tõtt vaatama

Cedricu perenaine Grete-Liis Dubé rääkis, et koerake sai ühismeedias kuulsaks poolkogemata, ent tema populaarsemat videot on vaadatud isegi üle 40 miljoni korra. Enim meeldivad inimestele Cedricu vannivideod. Neid võib leida nii TikTokist, Youtube`ist, Instagramist kui Facebookist, kui kasutada märgusõna Tiny Chihuahua Cedric.

Grete-Liis usub, et Cedricu edu aluseks on asjaolu, et ta meenutab oma tegemiste poolest rohkem inimest kui koera. Cedricust on saanud omaette kaubamärk - tema pildiga koeratooteid, ent ka märkmikke, põllesid või kleepse saab osta spetsiaalsest e-poest.