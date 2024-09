Mitte ainult koerte mäng! Teadlased: käsklust „too ära!“ saab edukalt õpetada ka kassidele

Kahtlemata mängitakse viskamise-toomise-mänge koertega , ent kuna ka kassid on päritolult siiski jahimehed, on sedasorti tegevus omane ka neile.

Teadlased analüüsisid aastatel 2015–2023 läbi viidud kasside ja koerte omanike veebiküsitluste andmeid, mis hõlmasid küsimusi nende lemmikloomade mängukäitumise kohta. Enam kui 8000st küsitletud kassiomanikust teatas 41%, et tema kass otsib mõnikord, sageli või alati mänguasju või esemeid, mida talle visatakse. See on varasematest hinnangutest oluliselt suurem protsent.

Kassid tegelevad tõenäolisemalt selliste mängudega siis, kui nad on üldiselt loomult aktiivsemad ja mängulisemad ning kui nad elavad siseruumides. Eriti on sedasorti mäng omane kaug-ida tõugude nagu birma, siiami või tonkingi kassidele. Koeratõugudest mängivad viska-too-siia-mänge parema meelega retriiverid , borderkollid ja inglise kokkerspanjelid .

Uuringu autorid märkisid: „Kuigi kassid ja koerad on oma käitumise ja seltsilisteks kujunemise poolest väga erinevad, on põnev, et nii paljud neist jagavad väga huvitavat käitumist – esemete ära toomist. Loodame, et meie uuring julgustab täiendavalt uurima, kuidas see on seotud mängu, jahipidamise ja sotsiaalse suhtlusega nii kasside kui ka koerte puhul.“