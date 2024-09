Millega sa nüüd hakkama said?! Juhised, kuidas reageerida, kui lemmikloom on pahandust teinud

Tutvusta lemmikule hoidjat ja hoiukodu

Sõltuvalt koera iseloomust ja eripäradest soovitab koertetreener Eliise Valmis alati eelnevalt hoiukoduga tutvumas käia. „Sellisel viisil saab koer tutvuda esialgu neutraalsel pinnal hoidjaga, olles siiski omaniku juures,“ ütleb Valmis ja suunab hoidjalt ka erinevaid küsimusi küsima: „Kus kohas koer öösiti magab?’’ ’’Milliseid ettevaatusabinõusid arvesse võetakse, kui hoidu tuleb reaktiivne koer või kui koer kipub kodus asju närima/pahandust tegema?’’ ’’Milline näeb välja koera üldine päevarutiin?’’ ’’Kui tihti koeraga jalutatakse ja kus kandis?’’ ’’Kas koer on enamuse ajast hoidjaga koos või tuleb päevas mõnes tunnid üksinda veeta?’’

Treeneri sõnul on küsimusi veelgi ent need sõltuvad juba konkreetse koera vajadustest ja sellest, millise keskkonna ja rutiiniga neljajalgne harjunud on. „Kindlasti annab hingerahu ka soov paluda hoidjal saata aeg-ajalt pilte ja videoid hoiu ajal, et näha, kuidas teie lemmikul parasjagu läinud on,“ sõnab Valmis ja lisab, et kui koer viiakse võõrasse koju, siis kindlasti aitab turvatunnet tekitada kaasapandud pesa või puur, mõned lemmikmänguasjad ja miskit närimist. Nii on loomal enda lõhnaga turvaline paik, kus soovi korral viibida.

Kuidas oleks õige reageerida, kui koer on pahandusega hakkama saanud?

„Koerad elavad hetkes ja on väga instinktiivsed olendid,“ ütleb Valmis, et koerad ei analüüsi minevikku ega ennusta tulevikku. „Ühtlasi on nad ausad kõigis oma tegemistes, ka pahandustes. Sellegipoolest suudavad koerad tänu oma episoodilisele mälule meenutada teatud hetki, mis seostuvad tugeva ärritiga (heli, lõhn, inimene, värv jne). Mälestuse olemasolu eeldab konkreetset intsidenti või läbi treeningu loodud seost, kuid ei assotsieeru väiksemate juhustega nagu näiteks jalanõu katki närimine või vaiba peale pissimine,“ selgitab treener.