LUGEJAKIRI | Selline on Tallinna loomade elu: sa ei tea, kas näed oma kassi veel kunagi või oligi see viimane kord

Läänemaal, kaugel linnakärast ja mürast elas kord üks täiesti harilik emaskass, kes tõi ilmale täiesti tavalised triibikud ja neid oli palju. Kõik kiisulapsed leidsid endale omanikud, ka vennakesed, kelle nimedeks said Bennu ja Kennu.

Neil loomakestel vedas! Omanikeks said tõsised loomaarmastajad, noored inimesed. Koos koliti Soome, sest seal need noored töötasid. Elu oli imeline, kahetoaline korter saunaga toredas linnajaos oli äge koht nii loomadele kui omanikele, kes nendest väga hoolisid. Koguni nõnda, et pisikestele vennastele jäeti päevaseks ajaks telekasse rahustav mereelukatega programm, et loomalapsed, end igati mõnusalt tunneksid.

Aeg möödus ja saabus hetk, mil noored tööga seonduvalt end tagasi koju Eestisse sättisid. Tallinnas, kahetoalises korteris, toreda õuealaga kohanemine läks vendadel väga kiiresti. Kärmelt tehti ümbruskonnaga tutvust ja avastati uusi põnevaid kohti, kus jalutada.

Loomakesed olid harjunud väljas käimisega, kuna peremees veetis nendega ühe eelneva suve nende koduses talus. Loomad said kogu suve ringi luusida ja nautida suvise maaelu kogu rõõmu ja võlu. Siis tuli tagasi sõita Tallinnasse. Et loomad olid kiibistatud ja kandsid kaelarihmu, hajus hirm, et nendega võiks midagi juhtuda ja ega juhtunudki. Loomakesed käisid õues ajal, kui suurem liiklus oli hajunud ja tegid oma tiirud ära, pisemal, Kennul, olid tiirud siiski veidi pikemad. Kõige pikem nendest ulatus isegi kolme päevani. Siiski saabus ta alati tagasi.

Nõnda möödus kaks aastat. Kuni hetkeni, kui Kennu koju ei tulnud, ei kolmandal, viiendal päeval ega kunagi enam…

Omanikud ketrasid läbi kõik lähedalasuvad pargid, ümbruskonna, kleepisid sildid kõikjale, kuhu vähegi võimalik. Helistasid läbi kõik varjupaigad ja postitasid info veebi, tulutult. Õhtuti oli kõige kurvem ajal, kui Kennu tavaliselt tuli, märkamatult, otse söögikausi juurde rahulolevalt nosima asudes ja rõõmsalt peale seda nurruma asudes.