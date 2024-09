Viies rahvusvaheline loomade heaolu konverents toob kokku valdkonna eksperdid

Kahepäevane loomade heaolule ja nende õiguste edendamisele pühendatud konverents pakub mitmekülgseid arutelusid ja ettekandeid. Oma pikaajalisi kogemusi jagavad spetsialistid Suurbritanniast , Soomest ja loomulikult on kohal meie enda eksperdid Eestist.

„Selleks, et tulevikumaailm oleks helgem ja loomade heaolu paremini tagatud, on oluline ennetustöö ja ajakohased teadmised, mida konverents ka pakub. Meie arusaamad loomade heaolust aina täienevad ning tänu rahvusvahelistele ja juba end tõestanud praktikatele jõuame kiiremini lahendusteni, millest ka päriselt on loomadele kasu,“ kommenteeris Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti lemmikloomade heaoluteenuse juht Hellika Landsmann.