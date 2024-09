Isegi noomida nad ei saanud! Lapsed lõikasid tuvil saba otsast ja jätsid ta lennuvõimetuna teismelise poisi hoolitseda

„Ma täpselt ei tea, kuidas nad temaga mängisid, aga olid hoidnud vägisi kinni. Ükski tuvi ei lase vabatahtlikult saba lõigata. Kuna ma elan lähedal, tõid nad tuvi mulle ise ära. Kui küsisin, kas lapsed noomida said, vastati, et ei, ei saanud,“ ütles Robert, kelle sõnul muutis jõhker tegu tuvi mõneks ajaks lennuvõimetuks ja tema taastumist tuleb oodata üle poole aasta. „Tuvi kasvatab küll uue saba, aga kardan, et enne kevadet mitte. Mul on nii kurb endal - ta on nii tore tuvi!“