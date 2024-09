Lambakoer Niva tänab toetajaid: pärast operatsiooni saab ta taas hunte ohjama asuda

„Niva pistab arglikult oma nina peremees Kaido kaenla alla peitu – vaesel loomal on nii autosõidu kui eelseisva operatsiooni tõttu suur hirm naha vahel. See kõik käib asja juurde, sest kes meist ikka nii väga rahulikult lõikusele suudaks minna. Kaubikust väljudes teeb käpp vaatamata kodusele lahasele ja valuvaigistitele korralikult haiget ning Niva annab sellest tasase niutsumisega teada. Peremees on kõrval toetamas ja koos astutakse tasasel sammul kliiniku uksest sisse.

„Taastusravi maksumusega on sama lugu – äkki saame tuhandega hakkama, võib-olla läheb kolm, sest kõik sõltub juba kasvõi sellest, kas fiksaator püsima jääb või on vaja veel operatsioone teha. Mida ma päris kindlalt tean, on see, et Loomapäästegrupp kannab Niva peremehele tehtud kulutused tagasi. Olgu see meiepoolne tänu, et lasterikas pere käega ei löönud ja oma koera eest maksku mis maksab võitlema hakkas. Lisaks tean veel, et nad pidid üsna suure osa sellest summast laenama ning see teguviis toob nende niigi pingelisele eelarvele tublit leevendust,“ lausus Valner.