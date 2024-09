Prisma kõrvaldas ohtlikud närimiskondid müügilt, PTA hoiatab koeraomanikke

„PTA-le teadolevalt on kõnealune toode jõudnud Eesti turule ning seda on müüdud AS Prisma Peremarketis. Ettevaatusabinõuna on toote müük kuni asjaolude selgumiseni peatatud,“ ütleb Kallit. Müügilt eemaldamine puudutab hetkel ainult ühte partiid lemmikloomatoidu Hau-Hau Champion närimisrulle, mis on pakendatud 500g pakenditesse (partii nr 3200BF027 19684, parim enne 16.04.2027).