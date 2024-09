Iga koer on suuteline tuvastama vähki või koroonat! Uudne ninatöö kursus avab koertele võimaluse arste aidata

„Eestis pole seda veel tehtud, aga välismaistest praktikatest teame, kui palju on koertest abi näiteks koroona või vähi avastamisel. Koera lõhnataju on inimese omast sadu kordi võimsam,“ ütleb Jekaterina, kes on oma ideed tutvustanud ka Eesti vähiliidu inimestele.

Ta selgitab, et diagnoosimiseks võetakse inimeselt lapiga proov, mis asetatakse külma ja seejärel antakse koerale nuusutada. „Koer on harjunud inimese lõhnaga ja leiab sealt kohe muutuse. See on väga oluline haiguse varajasel avastamisel, et hoida ära raskemaid tagajärgi. Niivõrd paljud inimesed jõuavad arsti juurde liiga hilja. Ka mu oma tuttavatel on mitu last vähki haigestunud.“