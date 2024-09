Tahad mõista dinosaurust? Sõida Tormasse!

Loomade võlumaa on loodud pakkuma võimalust kogeda loomi looduslikus keskkonnas imiteeritud viisil, kus iga kuju on valmistatud suure tähelepanuga detailidele ja realismile. Park on ideaalne paik peredele, koolirühmadele ja kõikidele loodushuvilistele, kes soovivad interaktiivselt ja harivalt avastada loomade imelist maailma, Samuti pakub see suurepäraseid võimalusi fotografeerimiseks.