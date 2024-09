TAHAKS KOJU | Rängad kaotused pole Muki meelt kibedaks muutnud

Muki on oma elus nii mõndagi näinud ja nii mõnegi sõbra kaotanud, kuid ta pole kibestunud. Alati tervitab ta kõiki meie külalisi rõõmsalt, on kõigiga ühtviisi külalislahke ja sõbralik. Ta on hea isuga ja see on mõjunud ka tema väljanägemisele, niisiis meeldiks talle leida sõber, kes viitsiks palju väljas olla ja temaga joosta-mängida. Mukile meeldib inimesega koos jalutada ja ta naudib sügamist.