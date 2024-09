Kas saad aidata? Simba silmakoopast tuleb eemaldada kõik, mis sinna alles on jäänud

Pisike kassilaps Simba jõudis Pesaleidja hoole alla suvilarajoonist, kus ta pesitses ilmselgelt kolooniakiisuna. Et sealt tuleb ka hunnikus täiskasvanud kiisusid, on ta ilmselgelt neist kellegi armastuse vili.. Kahjuks aga on ta jäänud vägagi tugevalt elu hammasrataste vahele ja kannatanud valu, ebamugavust, piina üksjagu oma niigi lühikese elu jooksul.

Simba ühte silma praktiliselt ei ole ja kõik, mis seal silmakoopas veel sellest alles on, tuleb eemaldada, et takistada infektsioonide teket ja levikut. Ka tema alles olev silm on põletikus, nõretab mädast ning vajab lahti leotamist ja lokaalset antibiootikumi mitmeid kordi päevas.

Nüüd on Simba kindlates kätes ja vabatahtlikud teevad absoluutselt kõik endast oleneva, et ta end väga kiirelt väga palju paremini tundma saaks hakata!

Esmalt on oluline teha vereproovid, et näha, mis tema sees päriselt toimub ja kuidas silma olukord on mõjutanud kõike muud. Seejärel on ees ootamas silmaeemaldusoperatsioon.

Kogukulu saab olema ~450 eurot ja Simba palub kogu südamest teie abi! Palun aidake kassilaps valuvaba elu poole samm lähemale ja lõpuks ometi elukvaliteet teha elamisväärseks..

