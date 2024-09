Appi, hullunud metsis ründab! Mida teha kummaliselt käituva linnuga kokku sattudes?

Paljud meist ei ole teda kunagi looduses üldse kohanud. Võimaluse üle nüüd, sügisel kokku juhtuda, ei pea ka väga muretsema. Enamasti käituvad metsised metsloomale kohaselt ning pelgavad inimest. Lähedale tulemist ja ründamist on täheldatud metsisekukkede seas, kuid teadlased pole veel jälile jõudnud, mis taolist käitumist põhjustab. Arvatakse, et tegu võib olla hormonaalse tasakaalutusega.

Kõige targem on linnust eemalduda ja kui vähegi võimalik, minna temast kauge kaarega mööda.

Kindlasti ei tasuks linnule ise läheneda üritada või teda muud moodi hirmutada, see võib olla hoopiski rünnaku ajendiks.

Kui juhtumisi on metsis sattunud koduaeda ning sügistoimetusi saadavad pidevad rünnakud, tuleb varuda kannatust.

Mõnel juhul küll on keskkonnaametnikud proovinud hullunud metsist kinni püüda ja liigiomasesse keskkonda tagasi toimetada, kuid püügikahv on linnu jaoks piisavalt hirmuäratav ning põgenetakse kiirelt. Nii on sageli mõistlikum oodata, kuni lind leiab tee tagasi oma looduslikku keskkonda.