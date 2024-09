Isegi hapnikku ei jätkunud: 86 kutsikavabriku koera piinlesid janus ja rooja sees

Äärmiselt kehvad tingimused olid ohtu seadnud loomade tervise. „Spitsilaadsete koerte karvastik oli pulstunud ja väljaheidetega määrdunud ning nende küüntel oli tugev ülekasv. Loomade tervislik seisund oli selline, et nende omanikule jätmine oleks olnud loomadele eluohtlik,“ ütleb Laurimaa.

Loomade äravõtmine on äärmuslik meede, mida rakendatakse ainult juhul, kui ameti hinnangul on ohus loomade elu või tervis ning seetõttu pole võimalik jätta loomi senise loomapidaja hoolde. Kehtiva õiguse kohaselt on õigus loomi kontrollida, loomaomanikule ettekirjutusi teha ja loomi võõrandada vaid Põllumajandus- ja toiduametil, milles meile osutavad tänuväärset abi mitmed loomakaitseorganisatsioonid.