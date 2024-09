Ootamatult postipakist välja roomanud püüton ehmatas Smartposti töötajad poolsurnuks

Smartposti töötajad avastasid pakkide vahelt sinna kerra tõmbunud kuningpüütoni. Töötajate ehmatus oli eriti suur seetõttu, et esimesel hetkel nad ei teadnud, kas tegu on mürkmaoga. Kuningpüüton ei erita küll mürki, kuid kuulub kägistajamadude hulka. Ohu korral on tal komme end kerra tõmmata.

Ehmunud töötajad kutsusid kohale Keskkonnaministeeriumi keskkonnakaitseosakonna (Environmental Protection Department under the Ministry of Enivironment) loomakaitsespetsialistid, kes viisid looma LSMU (Lithuanina Unicvercity of Health Sciences) metsloomade hoolduskeskusesse. Tuvastati, et sama pakiga, millest pärines püüton, üritati saata veel teistki elusolendit – leopardgekot.