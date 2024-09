Tema pisike keha ei pidanud mürgile vastu! Kas liiga varane steriliseerimine tappis varjupaigast võetud kassipoja?

Kuressaares elav Heidi Johanson otsustas pärast eelmise kassi surma anda võimaluse uuele kassipojale. „Eelmine kass jäi vanaks ja poolteist kuud tagasi tuli ta kasvaja tõttu magama panna. Meil on alati kassid olnud ja tütar asus siis varjupaikade kuulutusi üle vaatama,“ räägib Heidi.

Kuna tütre unistus oli adopteerida mõni karvasemat sorti kiisu, jäi pilk pidama Viljandi varjupaigas uut kodu oodanud kassipojale, kellele otsustati seltsiks võtta ka tema vend. Koduleheküljel oli kassipoegade vanuseks märgitud kuni kuus kuud ja täpsema vanuse kohta ei taibanud pererahvas küsima hakatagi. Lisaks anti teada, et kassid on neutraliseeritud ja neile on tehtud ka muud vajalikud protseduurid, nagu vaktsineerimine ja parasiiditõrje.