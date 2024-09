Donald Trumpi väide kasse ja koeri söövatest immigrantidest osutus valeks

CNNi andmetel algasid kuulujutud lemmikloomasööjatest migrantidest Springfieldi linna kohalikus Facebooki grupis ning levisid seejärel kiiresti edasi Trumpi toetavates sotsiaalmeediagruppides.Springfieldi linnavalitsus ja kohalik politsei on öelnud, et nad ei ole näinud mingeid tõendeid selle väite kohta. On vaid üks Facebooki postitus, kus keegi väidab end olevat kohalik elanik ja edastab oma naabri tütre sõbra kohta käivat lugu.