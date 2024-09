Salisbury katedraal korraldas lemmikloomadele jumalateenistuse

Katedraal avas oma uksed, et pidada maha jumalateenistus nimega „Kõik suured ja väikesed olendid“. Ürituse eesmärk oli tänada loomi ja sidet, mis neil on oma omanikega, kirjutab BBC.

Praost Anna Macham: „Lemmikloomad võivad olla meie elus väga olulised, pakkudes lähedust ja seltskonda. Loodame, et see jumalateenistus oli kosutav ja nauditav pärastlõuna, millega tähistatakse sidet, mis paljudel meist on oma loomadega.“