Sügiseses metsas ohustavad uudishimulikke koeri mürgiseened

Alustuseks tasub meeles pidada fakti: kõik seened, mis on mürgised inimestele, on mürgised ka koertele. Seetõttu tuleks metsas uudishimuliku koera tegemisi hoolikalt jälgida, et vältida mürgiste seente söömist. Mürgituskahtluse korral tuleb osata kiiresti ja õigesti tegutseda.