Meryl Streep: emasel kassil on Afganistanis rohkem vabadust kui naisel!

„Kuidas sealne ühiskond on pahupidi pööratud, on hoiatav ülejäänud maailmale,“ ütles Streep ÜRO Peaassamblee kõrval toimunud üritusel, et julgustada naiste kaasamist Afganistani tulevikku.

„Kass võib minna oma maja trepile istuma ja tunda päikest oma näol. Ta võib pargis oravat taga ajada. Oravalgi on täna Afganistanis rohkem õigusi kui tüdrukul, sest avalikud pargid on naistele ja tüdrukutele suletud,“ ütles Streep. „Kabulis võib lind laulda, aga tüdruk ei tohi ja naine ei tohi avalikult laulda. See on erakordne,“ ütles ta.