Loomakaitsjad süüdistavad ametist lahkuvat PTA juhti ülbes suhtumises

Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas teisipäeval ootamatult, et vabastab ametist 2021. aastal ametisse nimetatud PTA peadirektori Urmas Kirtsi. Ehkki pressiteade sisaldas kiidusõnu töö kohta, mida Kirtsi on teinud põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti ühendamisel, märgiti seal ka vajadust korrastada toiduohutuse järelevalvet ja parandada loomade heaoluga seotud juhtumite menetlemist.

Ta tõi välja, et Eestimaa loomakaitse liit on suurim ja enim PTA-le abivajavatest loomadest teavitusi tegev organisatsioon, kuid neil on ainuüksi sellest aastast sadakond vastamata juhtumit, mille puhul ei tea nad sedagi, kas need loomad on elus või surnud.