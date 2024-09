TAHAKS KOJU | Kolm kiisut kaotasid oma perenaise

Nad on kõik vanemad emased kassid, kes on harjunud oma elu koos veetma. Neile sõbralikele, tagasihoidlikele ning silmnähtavalt perenaise poolt väga armastatud kassikestele sobib kõige paremini kodune harjumuspärane keskkond.

Pisu on vanemas eas kaunis valge ja eri värvi silmadega kass. Tegemist on sõbraliku ja tagasihoidliku kassiga. Pisu on tasakaalukas, armastab väga hellust, naudib tänulikult nurrudes õrnu paitusi ja silitusi ning veedab päevi pesas pikutades. Ta sooviks oma elu edaspidi jagada vähemalt Miiaga.

Mustu on vanemas eas suuremat kasvu kass, kes on sõbralik ning tagasihoidlik. Mustu on tasakaalukas, armastab väga hellust, naudib tänulikult nurrudes õrnu paitusi ja silitusi ning veedab päevi muretult ja peaaegu märkamatult oma pesas pikutades.

Miia on vanemas eas siiamilaadne siniste silmadega emane kass. Tegemist on sõbraliku ja tagasihoidliku kassiga. Lahkunud perenaise armastust oma kasside vastu on Miia juures näha igal sammul.

Kui soovid neile hoiukodu pakkuda, siis kirjuta hoiukodu@varjupaik.ee. Varjupaik tagab kassidele kõik vajaliku (tarvikud, toidu jne) ning on hoiukodule 24/7 toeks!

Kui soovid kassidega Varjupaikade MTÜ Saaremaa varjupaigas tutvuda, et neile kodu pakkuda, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil vajutades „Paku kodu“: Pisu: https://varjupaik.ee/loomad/82828 Mustu: https://varjupaik.ee/loomad/82829 Miia: https://varjupaik.ee/loomad/82830