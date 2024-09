Mõõduvõtmine oli sedavõrd haarav, et metsloomadel paoistis olevad ükskõik, kas ümberringi on inim- või muid loomi. Zakopane linn asub Tatra mäestiku lähistel ja seal asuvad ka võimsad metsamassiivid ehk Tatra rahvuspark. Tõenäoliselt just sealt kaks riiukukke pärit ongi.