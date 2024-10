Algav ajujahi periood paneb loomad liikuma. Kuidas ohutult liigelda?

Seltsi presidendi Margus Puusti sõnul peetakse sõralistele jahti arvukuse reguleerimise eesmärgil. „Küttimise abil hoitakse ulukite poolt tekitatud kahjud metsa- ja põllumajandusele talutavuse piires ja see võimaldab põllu- ja metsameestel tegutseda. Metssigade küttimise puhul on ka sigade Aafrika katku kontrolli all hoidmine oluline. Küttimismahud lepitakse kokku maakondlikes jahindusnõukogudes, arvestades sealjuures teadlaste soovitustega,“ selgitas president.