Pisilooma pidamine ei tähenda väiksemat vastutust

Kui küülik ajapikku aga suuremaks kasvab, kaob pahatihti ka huvi tema kui lemmiklooma vastu. On neid, kes lukustatakse puuri pahanduste ärahoidmiseks, ja on neid, kes jõuavad maagiliselt varjupaiga ukse taha, autode vahele silkama või metsa.“ Nii kasvab üles järgmine põlvkond lapsi teadmisega, et kui loom ei meeldi, võib ta hüljata.

Müügiportaalid on kuulutusi täis ja see jätkub, kuni on ostjaid. Liigi- ja värvirohke on valik ka loomapoodides. Kui loomaomanik lähtub ka oma ostuotsuses sellest, et tal on loomast kahju, siis suures plaanis annab see ikkagi tootmisele ainult hoogu juurde ja tulemuseks veel rohkem kehvades tingimustes sündinud ja peetud loomi. „Nii nagu ka kasside ja koerte puhul, on ka pisiloomade puhul tarvis jälgida, kellelt loom võetakse ja kelle äri toetatakse. Pädev kasvataja omab teadmisi looma vajaduste kohta, oskab anda nõu, millise arsti poole pöörduda ja kuidas kodu muuta loomakindlaks.“