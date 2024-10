Eesti parimad koerasportlased sõitsid Belgiasse maailmameistrivõistlustele

Agility on koerasport, kus koerajuhi juhendamisel läbib koer erinevate takistustega raja, milleks on näiteks hüppetakistused, tunnelid, kontaktpinnad jne. Sport eeldab koera ja omaniku vahelist koostööd, kiirust ja täpsust. Koer peab rajal liikuma kiiresti ja sooritama kõik takistused õiges järjekorras ilma vigadeta.

Maailmameistrivõistlused toovad kokku parimad koera ja omaniku duod kogu maailmast. Eestit esindavad võistlustel sportlased, kes on läbinud pingelised kvalifikatsioonivõistlused, et mõõtu võtta teiste parimate agilitysportlastega.

Eestis on agility viimastel aastatel kiiresti arenenud ja võisteldakse aina enam ka rahvusvahelistel võistlustel . Meie sportlased on korduvalt tõestanud, et Eesti agility on maailmatasemel ning ka tänavustel maailmameistrivõistlustel loodame häid tulemusi.