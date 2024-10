TAHAKS KOJU | Seda kassitüdrukut peetakse ehtsaks eestlaseks!

Bellatrix on pigem suuremat kasvu, iseseisev ja natuke ettevaatliku natuuriga. Temas on veidi introverti ja näpuotsaga ekstraverti ka, kui selleks tuju tuleb. Teisisõnu on tegemist ehtsa Eesti verd kassiga. Uude koju jõudes vajab Bellatrix kindlasti piisavalt rahu ja aega, et segamatult oma värsked valdused kaardistada, tubadega tutvuda ning uus lemmikkoht välja valida. Ta on selles töös väga põhjalik, nii et anna talle aega. Las ta vaatab iga nurga rahulikult läbi.

Milline peaks olema Bellatrixi uue kodu rütm? Bellatrixile meeldiks väga kodu, kus on natuke kõike – jutustamist, naeru, liikumist, ja kus osatakse hinnata ka rahulikku ning vaikset aega. Teiste kasside seltskonda on Bellatrix oma elu jooksul juba piisavalt nautinud, nii et oma uues kuningriigis ta kaasvalitseja rolli pigem ei sooviks.

Bellatrix on varjupaigas olles palju arenenud. Mis peamine – ta on muutunud palju uudishimulikumaks ja julgemaks. Huvi mängimise vastu kasvab temas samuti iga päevaga. Võid olla kindel, et kui lood talle hea ja turvalise keskkonna, siis toob see esile veel palju toredaid muutusi – nagu näiteks Bellatrixi nurrumootori käivitumine.

Kui soovid Bellatrixiga Varjupaikade MTÜ Läänemaa varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil vajutades „Paku kodu“: https://varjupaik.ee/loomad/62682