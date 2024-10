FOTOD | Kangelasest koer päästis oma hätta sattunud omaniku

Kuna politseinik tundis, et midagi on valesti, läks ta tagasi koera juurde, kes nüüd tee keskjoonel lebas. Ta püüdis koera sõiduteelt maha saada, kuid see põgenes mööda vähekasutatud, tähistamata sõiduteed. Wright järgnes koerale ja see viis ta väikese suvilani. Ta hakkas ümbruskonda kontrollima ja märkas maja lähedal maas lamavat eakat meest, kes hüüdis abi.