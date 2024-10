Linnamesilaste arv Tallinnas kasvas tänavu kolmandiku võrra

Tallinna mesinike seltsi juhatuse esimees Erki Naumanis selgitas, et kuigi esmalt võib tunduda, et linnakeskkond on meil ainult betoon, asfalt ja klaas, siis tegelikult on mesilastele vajalikku rohelust pealinnas rikkalikult.

„Meil on Tallinnas palju parke ja erinevaid puid, mis õitsevad ning sobivad seega mesilastele nektari korjeks,“ rääkis Naumanis. Näiteks sisaldab Tallinna mesi väga palju pärna õietolmu. Mesinik selgitas, et kui maal võib pärnamett saada vaid iga seitsme aasta tagant, siis pealinnas saab tänu võimsatele pärnaalleedele ja soojale mikrokliimale pärnamett igal aastal.

Mesilagruppide suure kasvu taga näeb Naumanis seda, et järjest rohkem ettevõtteid ja ka lihtsalt mesindushuvilisi otsib viise, kuidas linnas mesilasi pidada. „Minu käest on küsitud isegi seda, kuidas rõdul mesilasi kasvatada.“

Ülemiste keskuse katusel asuvad mesitarud juba teist aastat. Seal on praegu kokku 12 taru ja ligi pool miljonit mesilindu. „Möödunud aastal alustasime keskuse katusel kuue taruga,“ rääkis Ülemiste keskuse vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm. „Kokku saime sel aastal oma katusemesilastelt 371 kilogrammi mett. See kõik pannakse purkidesse ning Ülemiste keskus kingib meepurgid oma partneritele ja sõpradele jõuludeks.“

Seda, et mesilastel pole Ülemiste ja lennujaama ümbruses piisavalt korjekohti, Ülemiste keskuse mesiniuk Sander Noormägi sõnul kartma ei pea. Üle ristmiku asub Ülemiste järv, mille ümber kasvad taimed, samuti on lennujaamast edasi suured rapsipõllud. Lisaks jäeti Ülemiste keskuse taga teadlikult osa muruplatsi niitmata ja sinna külvati aasalillede segu. Noormägi lisas, et mesilaste tavapärane korjeala on 2,5 kilomeetri raadiuses.