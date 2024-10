Okaskerade rängad õnnetused panevad robotniidukite öisele tegutsemisele piirid

Köln kehtestas esimese suurlinnana Saksamaal öise robotniidukite kasutamise keelu, põhjuseks oht siilidele ja teistele väikeloomadele. Kuigi loomakaitsjad on robotniidukite öise kasutamise keeldu nõudnud juba pikemat aega, oli robotniidukite öise töötamise keelu varasemalt jõustanud vaid kaks väikest kogukonda, Borkheide ja Nuthetal Brandenburgi liidumaal.

Saksa keskkonna- ja looduskaitseliidu esindaja Corinna Hölzel rääkis uudisteagentuurile dpa, et kuna robotniidukid töötavad praktiliselt hääletult, eelistavad palju kinnistuomanikud neid kasutada just öösel. „Paraku on öösiti toiduotsingutel ka siilid, kes ohtu eest mitte ei põgene, vaid suruvad end vastu maad ja ajavad okkad puhevile, saades nii eluohtlikke vigastusi, kui teravate lõiketeradega robotniiduk neist üle sõidab,“ rääkis ta.