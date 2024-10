Puuduv käpp ei takista õrnahingelist Irist kassitempe tegemast

Iris on väike imearmas kass, kellel on suuremad silmad kui maailm. Tema valge ja triibuline kasukas peidab endas õrna hinge, mis on minevikus palju läbi elanud. Sellele õrnale hingele on jäänud armid – nii füüsilised kui ka vaimsed. Ta on kaotanud ühe tagumise käpa ja samas ka usalduse inimese vastu, kuid lootus paremale tulevikule püsib tema südames endiselt.