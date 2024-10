Olgem ettevaatlikud: just nende haigustega nakatasid loomad möödunud aastal inimesi enim!

Lisaks Salmonella-le 2023. aastal uuriti shiga-toksiini tootva E.coli (STEC) esinemist veiselihas . Seire tulemused näitavad, et STEC-i esinemine on langustrendis. Uuriti 187 veiserümba pinnaproovi ja nendest 13,9% osutusid STEC-positiivseteks ning leiti kolm kõrge virulentsusega tüve. Viimati teostati sama seiret 2019. aastal, mille käigus uuriti 184 veiserümba pinnaproovi. Nendest osutusid STEC-positiivseteks 18,5%, kuid kõrge virulentsusega tüvesid ei leitud.

Rõbakova lisas veel, et Listeria monocytogenes positiivsete proovide osakaal on kasvanud. „Positiivsete proovide hulka kuulusid küll ainult mitteloomse toiduproovid, kuid võrreldes 2022. aastaga on kasv olnud märgatav. 2022. aastal 3,5% ning eelmisel aastal 9,7%. Campylobacter spp. positiivsete proovide osakaal on langenud, olles eelmisel aastal 7,14% (2022 – 14,3%).“

Kui tuvastatakse toode, mis ei ole ohutu, siis tootele tehakse tagasikutsumine ja kõrvaldatakse müügilt. Haigestumise vältimiseks on siiski väga oluline toidu valmistamine – kuumutamist vajavad tooted on vaja korralikult kuumutada ja läbi küpsetada, juurvilju ning puuvilju hoolikalt pesta. Ei tohi unustada ka isiklik hügieen, korralik kätepesu ning hoida töövahendid, nõud ja pinnad puhtana.

Põllumajandusloomadelt ja -lindudelt võetud positiivsete proovide osakaal on vähenenud juba teist aastat järjest. Kui 2021. aastal tuvastati salmonelloosi tekitaja 2,7% uuritud karjades ning 2022. aastaks oli see langenud 2% peale, siis 2023. aastal leiti salmonelloosi tekitajat 1,5% uuritud karjadest. See näitab, et meie loomapidajad on teadlikud bioturvalisuse olulisusest ja rakendavad neid järjepidevalt vähendamaks zoonooside levikut. 2023. aastal ei leitud söödaproovides ühtegi Salmonella-positiivset tulemust.