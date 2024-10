Sõbra koht on kodus? Just nendel põhjustel ei võta inimesed lemmikloomi reisile kaasa

Peamise põhjusena toovad inimesed välja mure lemmiku heaolu pärast – laevandusettevõtte DFDS läbi viidud uuringust selgus, et iga teine lemmiklooma reisi ajaks koju jättev inimene teeb seda seetõttu, et ta ei taha loomale stressi tekitada. Eriti on looma heaolu pärast mures naised ja 18-29 aastased loomaomanikud.

„Alati on tore näha neid koeri, kes rõõmsalt autost välja hüppavad, enesekindlalt laevatekil uudistavad ning kajutis koos omanikuga reisi naudivad, kuid arvestama peab sellega, et kõik koerad pole ühesugused ning enda unistusi lemmiku heaolu arvelt ellu viia ei saa. Loomad on nagu inimesedki, kes võivad kogeda nii ärevust kui ka stressi, ning seda just uues keskkonnas ja võõrastes olukordades. Omaniku ülesanne on tunda ennast ja oma lemmikut, märgata stressiilminguid ja otsustada, kas üheskoos reisimine on hea mõte või tasuks lemmik pigem koju jätta,“ õpetas laevandusettevõtte DFDS turundusjuht Kristiina Laaniste.