Koerte toortoidu ABC: Mis on toortoit ja mida peaks teadma, kui soovid hakata oma koerale toortoitu andma?

Loomuomane toitumine

Kõik elusolendid vajavad pikaks ja terveks eluks liigiomast toitu. Koerte jaoks on kõige lihtsam ja liigiomasem viis saada kõik vajalikud toitained tasakaalustatud toortoidust. Neil on lühike seedetrakt, kõrge happetase maos ning teravad hambad ja tugevad lõuad – need kõik on väga selged vihjed sellele, et koer on looduse poolt loodud selleks, et saada oma toitained saakloomast ehk loomsetest valkudest, rasvadest ja luudest.