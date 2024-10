Musta kassi kuu sai alguse: varjupaigad on täis müstilise mainega koduotsijaid

Musta karvavärviga kassid, olgu nad üleni mustad või mustvalged, ootavad varjupaikades üle Eesti oma kodu kõige kauem. Hetkel on Varjupaikade MTÜ-s kodu ootamas 148 musta ja mustvalget kassi ja oktoobri jooksul tuleb neid kindlasti juurde.

Varjupaikade MTÜ sedastab, et kahjuks kipub meie musta värvi karvaseid sõpru endiselt saatma ebausk. Paljud usuvad siiani, et must kass toob halba õnne, kuid tegelikult ei mängi kassi karvavärv mingit rolli - kui sa pakud kassile head ning armastavat kodu, siis toob ta sulle hoopis kuhjaga õnne ja rõõmu.

Kutsume üles andma võimaluse ka mustadele kassidele! Nad näevad küll veidi maagilisemad välja, kuid tegelikkuses on nad täpselt sama armsad kaaslased nagu nende teist tooni liigikaaslased.

Oktoobrikuu vältel saab varjupaigast viia musta ja mustvalge kassi koju tavapärase 35-eurose loovutustasu asemel vaid ühe euroga.

Kui sa aga kassi võtta ei saa, siis teine võimalus aitamiseks on tehes kas ühekordse või püsiannetuse! Siit lehelt vormistatud annetus läheb otse mustade ja mustvalgete varjupaigakasside aitamiseks.

MTÜ Cats Help lisab, et mustad kassid jätavad müstilise ja mõistatusliku mulje tihti inimestele, kes ei ole ühegi musta kassiga varem lähemalt tuttavaks saanud. Inimesed, kelle teed on vaid hetkeks nende salapäraste olenditega ristunud, kardavad neid sageli põhjuseta. Inimesed, kel on lemmikloomaks must kass või kassid aga armastavad neid ülekõige.

Musta kassi kuu tähistamisel on MTÜle appi tulnud MiuMjau ja Magnum, kes on valmis pannud vahvad kingikotid, mille saab kaasa iga pere kes adopteerib sel kuul musta või must-valge kassi! Kui sul on kodus musta või must-valget värvi kass siis jaga temast pilte Cats Helpi Facebooki kommentaariumis!