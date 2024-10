TAHAKS KOJU | Koomik Rosin teeb oma soovid inimesele hõlpsasti selgeks

Rosin on osav suhtleja, tema kehakeelest ja häälitsusest on väga hästi aru saada, mis tal hinge peal on. Aga muresid tal tegelikult väga polegi. Peaasi, et kõht täis ja inimene seltsiks, ideaalne kodukass. Kellele lähedust armastavad ja teinekord koomiliselt käituvad kassid meeldivad, siis Rosin on selliseks loodud, tema seltsis on vahva!