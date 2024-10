Loomakaitsjad: juhtumite senine lahendamine on jäänud pealiskaudseks, taustaks võib olla ka koduvägivald

Eelmisel nädalal toimunud viiendal rahvusvahelisel loomade heaolu konverentsil rõhutati tungivalt, et loomade kaitset tuleb võtta tõsiselt igal tasandil, sest see on otseselt seotud turvalise ja vaimselt terve ühiskonnaga. Loomade heaolu ja inimeste heaolu on tihedalt läbi põimunud ning nende vahele ei saa tõmmata selgeid piire – kõik on omavahel seotud.