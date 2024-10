Las loodus teeb oma töö? Keskkonnaamet iga vigastatud looma või lindu päästma ei tõtta

„Kui arvame, et enam hullemaks minna ei saa, siis kahjuks saab - ja kuidas veel. Meile teadaolevalt saadeti suve lõpul riigi infotelefonile vastajatele uued juhised, kus on selgelt öeldud, et piinlev loom ja lind jäävad sinna, kus nad on ehk piinlema, kuni loodus teeb oma töö. Reageeritakse ainult teadetele kaitsealuste liikide kohta. Valge toonekurg on kolmanda kategooria kaitsealune liik, kuid isegi nemad ei vääri võimalust valust vabaneda kas või kõige kiiremal ja humaansemal viisil ehk eutanaasia teel.,“ kirjutab liit ühismeedias.