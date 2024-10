Jahimehed mures: karud on asunud lisaks vasikatele ka täiskasvanud põtru murdma

Kui EJS-i juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul oli siiani laekunud infot selle kohta, et on murtud põdravasikaid, siis sellel aastal on sagenenud rünnakud ka täiskasvanud isenditele. „Viimase kuu jooksul on teada antud kahest sarnasest juhtumist,“ selgitas EJS-i juhatuse liige Priit Vahtramäe.