Ülisalajane operatsioon Valgamaal: mitmesajale gaasitamisele määratud kanale kingiti täna hommikul uus elu

MTÜ Nähtamatud Loomad päästis täna hommikul Valgamaal asuvast farmist 300 puurikana, kes said esmakordselt võimaluse värsket õhku hingata ja maapinnal astuda ning on parasjagu teel uutesse kodudesse üle Eesti. Operatsioon salastati viimase hetkeni, et farmi pidaja ei saaks keelduda linde loomakaitseorganisatsioonile loovutamast.