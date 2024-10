ILSE BLOGI | Neid on 9 miljonit, aga nad käivad tänaval lahtiselt ja nende pissi peab peremees maha pesema

Hispaania mitteametliku korrespondendi ja kultuurisaadikuna pean oma kohuseks siiski märkida, et kaugeltki kõik selle rahvuse esindajad pole elajad. Mitmed omavalitsused on kehtestanud reeglid, mis ka Eestis soojemal ajal tänuväärseks võiksid osutuda (küll naabrivalve nende jälgimisele kaasa aitab).

Ilse pole jätkuvalt oma esimese lennureisini jõudnud. Küllap oleks see märkimisväärne närvikulu nii talle, meile kui lennuteenindajatele - arvestades, et tegemist on takjakoeraga (termin nende koerte kohta, kes omanike küljes eriti kinni on).

Mitmed Hispaaniat külastanud eestlased on omavahelistes vestlustes mulle väljendanud imestust: kuidas sealsed koerad nii rahulikud ja hästi kasvatatud on? Ei mingit karglemist ega kiljumist, kuigi koeri näeb avalikus ruumis väga tihti ja ka tänavakohvikutes on nad oodatud kliendid.

Eks siingi tee palavus ilmselt oma töö. Kes see ikka jaksab end pildituks rapsida? Ent mitte ainult. Uus loomade heaolu seadus kohustab (vähemalt teoorias) koeraomanikke käima ka baaskoolitusel, kus neile tehakse selgeks koerapidamise põhitõed ja loomapsühholoogia alused. Kursus on sealjuures tasuta, häda on vaid selles, et kohti, kus neid korraldatakse, siiani napib.

Koolitatud või mitte, igal juhul püüdsid korduvalt ka minu pilku mitme miljoni elanikuga Madridis viksilt omaniku kõrval kõndisid. Püüdsid pilku just seetõttu, et neil polnud küljes jalutusrihma. Täielikud „viielised“! Me oma taksiga ei julgeks elus midagi taolist katsetada juba sel põhjusel, et tal puudub igasugune hirm autode ees. Auto tähendab Ilse jaoks ikka seda, et nüüd on puuri ja loodusesse minek.

Lisaks seadustati aasta tagasi ka loomaomaniku kohustuslik vastutuskindlustus juhtudeks, kui lemmik kellegi vara kahjustama peaks. Võtab (tagumise käpaga) kukalt kratsima ja oma tegude tagajärgedele mõtlema ka kõige ulakama pontu.