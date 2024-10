Siilid hakkavad talveunne sättima! Mida saad sina nende mõnusaks uinakuks ära teha?

2. Kui otsustad siile toiduga toetada, siis peaksid toitu panema igal õhtul kuni talve saabumiseni. Toiduks sobib hästi linnulihast valmistatud kutsikate või kassipoegade toit – nii konservid kui krõbinad. Samuti sobivad kõik maitsestamata linnulihatooted ja loomulikult putukad, vihmaussid, teod, kes ongi ju siilidele loomulikuks toiduks. Tigude puhul siiski veendu, et aias pole kasutatud teomürki! Ka roti- ja hiiremürk on siilidele surmav!

Tõsi ta on, et siili jaoks on hea kergelt „ripakil“ aed või aianurgad, kus on maha langenud lehti ja erinevat haljastust. Kindlasti pole muruniiduk ja monokultuurne golfimuru siilile tõmbenumbriks. Tal pole seal süüa, pole kuhugi varjuda ning kahjuks mururobotid tekitavad siilidele tihtipeale surmavaid vigastusi.