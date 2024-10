Eile kell 13.00 teatati, et Viljandis Riia mnt on maja rõdu all lõksus suur lind. Päästjad selgitasid, et rõdu alla on hädas händkakk, keda varesed ründasid ja inimesed omakorda pildistamisega hirmutasid. Päästjad püüdsid linnu kinni, viisid loodusesse ja lasid lendu.