Richard jookseb nüüd taevastel radadel! Lasnamäele beebit päästma kihutanud kiirabi leidis eest sureva kutsika

„Armas kutsik.... Me ei tea, mis sinuga tegelikult juhtus, kuid vähemalt proovime teada saada! Pisike Richard jookseb nüüd taevastel radadel, tal ei ole enam valus. Kahjuks on meie pisikesel kodumaal veel palju taolisi hääletuid ohvreid, kes sünnivad vabrikutes ja kannatavad paljudel juhtudel oma elu lõpuni. Neile on minek pääsemine, kuid see pole normaalne. Mitte ükski pisike hing ei tohiks niimoodi kannatada, nagu Richard. Samas manitseme kõiki inimesi, et valeväljakutse pärast kiirabile, võib päriselt ka mõni inimene surra, kui kiirabi väljakutsele reageerib!“