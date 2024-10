Carol Laurimaa: Kutsikavabrikute kasvandikud kardavad teinekord isegi puulehti

Kuna millerdajad paljundavad tihti just kindlate tõutunnustega loomi, siis nende loomade äravõtmisel, on kodupakkujaid alati rohkem kui tavaliste klassikalise välimusega loomade puhul. Küll aga tuleb arvestada, et vabrikust pärit loomaga võib kaasa tulla ka mitmeid muresid, mille lahendamiseks uus omanik valmis peab olema.

Millerdaja all peame silmas inimest, kes teenib majanduslikku tulu loomade heaolu ja tervise arvelt. Neid kohtasid, kus nad tegutsevad, nimetatakse kõnekeeles peamiselt kutsika- ja kassipojavabrikuteks. Kahjuks on tegemist üsna levinud praktikaga, kuna sealt pärit loomad on tihti soodsamad, kuid tuleb arvestada, et sellel on ka oma hind ning soetades looma millerdajalt, toetatakse tahes-tahtmata tegevuse jätkumist, sest seni kuniks on nõudlust, säilib ka pakkumine.

On näha, et veterinaararstid teevad oma tööd pühendunult, sest olukorrad, kus oleme looma tervislikust seisundist lähtuvalt kohustatud võtma vastu otsuse loom eutaneerida, on haruharvad. Ilmselt oleme seni jõudnud loomadeni õigel ajal ning tänu veterinaararstide pingutustele, saavad need loomad elus uue võimaluse. Nii liiguvad nad pärast ravi lõppemist ja mõningat turgutust oma uude koju.

Loomade nõuetekohase pidamise kohustuse ülevõtmine ehk loomade äravõtmine on äärmuslik meede, mis tähendab, et rikkumise kõrvaldamiseks, ilma looma elu või tervist ohtu seadmata, pole võimalik rakendada leebemaid meetmeid. Kohapeal fikseeritakse loomapidamiskohas valitsev olustik, loomade seisund ning loomad toimetatakse varjupaika, kus neile teostatakse veterinaararsti poolt põhjalik ülevaatus.

Näed oma töös juhtumeid, kus loomad on äravõtmisel väga haiged. Osasid on võimalik ravida, kuid kas ka kõiki?

Millerdaja eesmärk on teenida võimalikult palju tulu, mille tõttu pole tagatud sellistes kohtades loomade heaolu. Loomi pole eakohaselt sotsialiseeritud, mis võib tähendada, et nad pelgavad kõike, mis välismaailmas on – alustades puulehtedest ja lambipostidest ning lõpetades inimestega. See aga tähendab, et uut omanikku ootab ees suur töö, et aidata loomal ühiskonnas kohaneda. On juhtumeid, kus omanik tegeleb probleemidega kuni looma elu lõpuni seega tuleb ka selleks valmis olla.

Nende seas esineb tihti suguluspaaritust, mis tähendab, et loomapoegadel võivad esineda erinevad füüsilised, vaimsed ja immunoloogilised terviseprobleemid. Need ei pruugi avalduda kohe, kuid ajapikku võivad looma hakata kimbutama erinevad mured, mille tõttu võib juhtuda, et veterinaari juurde tuleb pöörduda tavapärasest tihedamini.

See kõik ei tähenda, et need loomad vääriksid kodu vähem, kui need, kes tulevad vastutustundlike kasvatajate juurest. Vastupidi, nad on elus väga palju kannatanud, mille tõttu väärivad nad turvalist keskkonda ja päris oma inimest, kes on valmis panustama, et ka nendel loomadel oleks täisväärtuslik elu.

Tihti tuleb kinni püüda metsikuid kasse, kes on paljunema hakanud näiteks suvilate piirkonnas. Need kassid on metsistunud ning harjunud metsikult elama. Kas neid on võimalik sotsialiseeruda? Kas sotsialiseerumine ei põhjusta ehk rohkem kannatusi kui looma eutaneerimine?

Kui me räägime nn metsikutest kassidest, siis peame silmas neid, kes on sündinud ja kasvanud ilma inimkontaktita, nad erinevad hulkuvatest või sotsialiseerimata kassidest selle poolest, et oma käitumiselt ja olemuselt on sarnasemad metsloomadele kui lemmikloomadele.