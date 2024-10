Loomaarst Tiina Toomet: kui inimesed küsivad nõu, millist koera võtta, ütlen, et ära võta üldse!

Ta täpsustas: „Tihti ongi nii, et soovitakse näiteks ilusa sabaga koera, kuid alles hiljem selgub, et lisaks on geenides veel peidus epilepsia, mis läheb edasi mitu põlvkonda, kõigile järglastele. Vanasti õpetati, et me ei oota looduselt ande, me võtame ise. Nüüd ongi näha, et see, mille me ise oleme teinud, on tihti aia taha läinud. Kuna teatud välise omaduse aretamisel on kõigil järglastel ju üks esivanem, siis sealt ka kõik need hädad tulevad.“