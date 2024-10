NUNNU VIDEO | Pandakaksikud näitasid end esimest korda Berliini loomaaia külastajatele

Sel nädalal astusid kunstliku viljastamise teel saadud kaksikud esmakordselt rahva ette ja elavad nüüdsest spetsiaalselt nende jaoks valmistatud klaasaedikus. Näha saab haruldasi loomi vaid ühekaupa. Sündides kõigest 150 grammi kaalunud pandalapsed on nüüdseks kaalu kergitanud 2,5 kiloni.

Pandaema Meng Meng on korra ka varem kaksikud ilmale toonud. Tema järeltulijad Pit ja Paule koliti koroonapandeemia järel Berliinist Hiinasse. Ka noorematele kaksikutele on nimed juba valmis mõeldud, kuid traditsioonide kohaselt avaldatakse need siis, kui pandapojad 100-päevasteks saavad.