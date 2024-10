TAHAKS KOJU | Karvakera Loki hoiab kõrvad heade uudiste lootuses uudishimulikult kikkis

Nooruke isane Loki on kohev-pehme karvakera, kelle kasuka on kujundanud ilmselt kõrgmoe disainerid.

Kuna maailmaelu on ta näinud vaid ühe aasta jagu, siis esialgu on tema käitumine veel ettevaatlik, aga samas uudishimulik. Erksad kõrvad on valmis püüdma põnevaid uudiseid ja kuulama mõnusaid hellitusi. Ta hoiab oma saba madalamal, kui tunneb end veidi hirmununa, kuid seda juhtub järjest harvemini.