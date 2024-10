Soomlased tegid algust spordialaga, millest hobused midagi ei tea! Mis on veganratsutamine?

Ratsutamine kui spordiala on loomakaitsjatel üha enam hambus, sest haakub nende mõtteviisiga: meelelahutuses loomi ei kasutata. Põhjanaabritel on olemas plaan B. Veganratsutamises asendab hobust ei miski muu kui paljudele lapsepõlvest tuttav kepphobune !

Soomes on juba aastaid korraldatud nii-nimetatud hobihobuste meistrivõistlusi, kuid laiemaid masse lummab see spordiala möödunud aastast alates. Tõsisemaid huvilisi on praeguseks üle 1500.