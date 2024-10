Millele kulus raha? Loomakaitsjad selgitavad, kuidas 17 000-eurose annetuse eest päästeti 300 kana

Kõigi Eesti puurikanade päästmiseks:Varsti otsustatakse Riigikogus , kas keelustada kanade puurispidamine. Kanad vajavad rahva tuge, et poliitikud toetaksid keelu kehtestamist. Laiaulatuslik teavituskampaania on vajalik, et tööstuse lobistide hääl ei oleks loomade eest seisvate inimeste omast tugevam.Kampaaniategevused, nagu reklaamid , artiklid ja videod, aitavad tuua kanade kannatused avalikkuse ette ning suurendada toetust keelule. Seetõttu on vajalik kasutada kogutud annetusi laiaulatuslike turundustegevuste jaoks, et kõik Eesti inimesed saaksid teada, kuidas kanad puurikanalates kannatavad ja saaksid näidata toetust kanade puurispidamise keelustamisele.

Annetuskampaaniat planeerides teadsime juba, et peame integreerima kanade päästmise tööstusfarmist kanade puurispidamise keelustamise kampaaniaga, sest meie organisatsiooni üks põhilisi alustalasid on töö efektiivsus – 300 linnu päästmine on oluline, aga suurem eesmärk on siiski päästa puuridest 600 000 lindu, keda Eestis munatööstuses kasutatakse. Ehk siis kanade päästeaktsioon on sisend meie suuremasse kanade puurispidamise kampaaniasse, mida rõhutasime ka annetuskampaania lehel. Toome välja annetuskampaania kirjelduse meie kodulehelt :

Pärast „Pealtnägija“ paljastust algas annetuskampaania, et minna ja päästa need linnud tapmisest ja jätkata kanade puurispidamise keelustamise kampaaniat täiel võimsusel, mis on Nähtamatute Loomade põhikampaania olnud juba üle seitsme aasta.

Päästeaktsiooni tegigi kindlasti erilisemaks, et need samad linnud ja nende šokeeriv pidamisviis olid olnud just enne „Pealtnägija“ ekraanil. Tööstusfarmides seda tavapäraselt ei juhtu, et saad päästa loomad, keda on nähtud kurvakstegevatelt kaadritelt, mistõttu oli see erandlik olukord.

12. oktoobril päästis Nähtamatud Loomad tänu annetajate panusele ühest Eesti suurimast puurikanalast 300 tapale minevat kana. See oli suurim teadaolev loomade päästeaktsioon Eestis, mida toetas rekordarv inimesi, kes annetasid nii nende kanade päästmiseks kui selleks, et edasi pürgida kanade puurispidamise keelu poole. 2. oktoobril avalikustasime „Pealtnägija “ vahendusel meile saadetud salaja filmitud kaadrid sellest samast puurikanalast, mis paljastasid õõvastavad elutingimused, milles need linnud piinlema pidid.

Üks oluline kulu oli kanade maksumus. Kuna me ei saanud riskida, et farm ei anna Nähtamatutele Loomadele kanu, kasutasime selle jaoks ühe tiimiliikme sugulase abi, kes meie palvel eraisikuna suhtles farmiga ja sai ettemaksuarve osadele lindudele. Kuna otsisime kanadele uusi kodusid viimase hetkeni, saime puurikanalasse kohapeale jõudes juurde tasuda veel 100 linnu eest, kellele oli õnnestunud viimasel hetkel kodud leida, et nad tapast päästa. Kokku maksime 300 kana eest 1032 eurot.

Transportisime kanu uutesse kodudesse üle Eesti. Kodupakkujaid oli kokku 30 – pea kõikides maakondades. Osad said ise järgi tulla, kuid loomulikult võtsime vastu ka nende heade tingimustega kodupakkumised, kes ise sel päeval lindudele järele ei saanud tulla, et päästa hukkamisest nii palju linde kui võimalik. Rentisime kaubikud ja tasusime kütuse eest, lõime kanadele sobivad tingimused transpordiks, ostsime selleks kinnitusi, allapanuks heina, meeletus koguses arbuuse ja maisi , et suurt hulka kanu transpordil dehüdratsioonist säästa. Transpordikulud kokku olid 1034 eurot. Vahendid transpordi ja päästeaktsiooni toimumiseks olid 992 eurot.

Peamised kategooriad on transport, kanade väljaostmine farmist, kanade transpordi jaoks sobivate tingimuste loomine ning teavituskulud, nt reklaamid, video- ja fotograafi tasu, et jäädvustada kanade olukord ja seda võimalikult laialdaselt jagada ja kasvatada teadlikkust puurispidamise problemaatikast.

Annetuskampaaniaga kogusime rahastust, et aidata nii palju kanu kui vähegi võimalik ja ei tahtnud, et ühegi kana päästmine jääks rahapuuduse taha. Me ei saanud kindlat summat ette näha, sest see sõltus samal ajal toimuvast kodude otsimisest. Näiteks oli meil veel viimasel päeval organiseeritud lisa-veokaubik, kuhu oleksime saanud veel 100 kana mahutada, aga kahjuks viimaseks hetkeks ei olnud neile piisavalt kodupakkujaid. Meil oli kokkulepe olemas, et vajadusel tellime, aga lõpuks see paraku ei läinud käiku. Seega arvestasime, et olulisel kohal meie kommunikatsioonis oleks läbivalt kirjas, et ülejäänud ressursid lähevad suurema kampaania jaoks, et kõik kanad puuridest pääseks ja kanade puurispidamine keelustataks. Lisasime selle info annetuskampaania toimumise vältel sotsiaalmeediapostituste kaasteksti ja uudiskirjadesse ning see oli kampaania kodulehel.

Osa päästeaktsiooni teavituskampaaniast olid ka erinevad sotsiaalmeedia reklaamid, et teadlikkust kasvatada – need olid kindlasti ka üks võti, tänu millele aktsioon nii palju toetust sai. Investeerisime neisse 1537 eurot, et teadlikkust kasvatada, mis tingimustes need linnud elavad. See on meie organisatsiooni üks oluline eesmärk, et teadlikkus loomade elutingimustest tööstusfarmides kasvaks, seega kasutame selleks laialdaselt sihitud sponsoreeritud sotsiaalmeedia reklaame. Tänu neile reklaamidele liitus suur hulk inimesi meie kogukonnaga ning andis teada, et soovib rohkem panustada loomade aitamisse.

Organiseerisime kanade päästmise tapmisest, sest iga päästetud elu loeb. Väga oluline oli ka see, et nende päästmine aitaks ka teisi puurides kannatavaid kanu – näidates päästetud kanade räsitud seisu avalikkusele seisab üha rohkem inimesi selle eest, et selline loomapiinamine lõppeks. Seega oli puurikanala lindude olukorra jäädvustamiseks päästeaktsioonile kaasatud kaks fotograafi ja kaks videograafi, mis maksis kokku natuke alla 1000€.

Keelustamise jõustumiseks on eriti oluline tarbija teadlikkuse tõstmine. Selleks, et inimesed saaksid seista kanade puurispidamise keelustamise eest, on oluline, et nad teaks, millistes tingimustes neid kanu puurides peetakse, kes täna endiselt veel suurema osa meie munadest toodavad, hoolimata sellest, et on olemas oluliselt loomasõbralikumad tootmisviisid.

Oleme juba ette valmistamas järgmiseid suuri kampaaniategevusi ja saladuskatte all saame öelda, et kambas on mitmed ägedad inimesed, kes on otsustanud kanade eest välja astuda ja õige pea saame kõigest juba täpsemalt rääkida!

Praegu on meie järgmised sammud kanade puurispidamise keelustamise kampaanias laialdase üleriigilise turunduskampaania organiseerimine, et näidata teema olulisust. Kuna regionaal- ja põllumajandusminister on 2025. aasta alguses esitamas Riigikogule eelnõud kanade puurispidamise keelustamiseks, on erakordselt oluline teemat pildis hoida, et otsustajad oleksid kursis probleemi tagamaadega. Kui eelnõu esitatakse, siis peab Riigikogu selle üle hääletama ja kui see maha hääletatakse, siis on kogu senine progress kadunud.

Seega peab tegema erakordselt suurt tööd, et poliitikud näeksid, et inimesed soovivad puurispidamine keelustada ja ei hääletaks maha. Vastasel juhul on võimalus, et Riigikogu hääletab eelnõu maha ja kanad ei pääsegi piinarikastest puuridest. Ühe osana turunduskampaaniast kasutame sihitud sotsiaalmeediareklaame. Sinna suuname mitme kuu vältel ca 3000€. Lisaks oleme valmistamas ette videoid, mille valmimisele kulub 1500€.